وفاة وإصابات بحادث تدهور مركبة على طريق الحرانة – الموقر

39 ثانية ago
وفاة وإصابات بحادث تدهور مركبة على طريق الحرانة – الموقر

وطنا اليوم:توفي شخض متأثراً بجراحه وأُصيب أربعة آخرون بجروح ورضوض متوسطة، إثر حادث تدهور مركبة وقع صباح اليوم بعد محطة الحرانة الأمنية بنحو 10 كيلومترات باتجاه الموقر.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية في بيان، إن كوادرها تتعامل حالياً مع الحادث في الموقع، حيث جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت المجموعات الميدانية تنظيم الحركة المرورية وإرشاد السائقين في المكان.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطريق المذكور، وضرورة الالتزام بتعليمات رجال الدوريات في الموقع حفاظاً على سلامة الجميع


