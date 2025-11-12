حملة أمنية كبيرة في الكفرين لردم 8 أبار مخالفة وخطوط كبيرة لسحب المياه

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، أمس الثلاثاء، حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة الشونة الجنوبية – سويمة.

وأسفرت الحملة عن ردم (8) آبار مخالفة محفورة في أراضٍ تعود للدولة، مُعتدى عليها بطريقة غير قانونية، تقوم بسحب خمسة آلاف متر مكعب بالساعة من المياه لتزويد مزارع مخالفة وبيع صهاريج بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.

وبالتفاصيل، بيّنت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح الثلاثاء، والبدء بعمليات ردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات التي تزود المزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة، وتمديدها إلى عدد من المزارع الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية ردم الآبار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية، بالتعاون مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة، حيث تم إزالة 3.8 كيلومتر من خطوط الكهرباء المسحوبة من الخطوط الكهربائية الرئيسية وربطها على لوحات تحكم لتشغيل الآبار، وكذلك خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة، وفصل خطوط المياه المخالفة، ومصادرة (4) لوحات تحكم.

وسيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص، بحسب الوزارة.

وأكدت سلطة المياه أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالمقدرات المائية، معربةً عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والأمن العام وكافة مرتباته وضباطه وأفراده، والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.