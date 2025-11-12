بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الدين العام ويطالب بحلول حقيقية

28 ثانية ago
النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الدين العام ويطالب بحلول حقيقية

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الدين العام ويطالب بحلول حقيقية.

نص السؤال :
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: الدين العام
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء
1. ما هي الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
2. ما هي خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وكم تشكل من إجمالي الدين العام حتى تاريخه وكم تشكل نسبتها؟
3. كيف تعتزم الحكومة التعامل مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي؟
4. ما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة لإدارة أدوات الدين (سندات الخزينة) بشكل يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

وفيات الأربعاء 12-11-2025

11:56

التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

11:49

تصفيق وهتافات داخل محكمة إسرائيلية أثناء دخول جنود متهمين باغتصاب أسير فلسطيني

11:45

لأول مرة.. مصر تنشئ أضخم مخيم في موقع انسحاب الجيش الإسرائيلي

11:38

كيف يبتسم الميت

11:31

مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق .. أسماء

11:27

محاكمة الأسد ومفاوضة إسرائيل.. الشرع يتحدث عن قضايا شائكة

11:16

العطلة للسياحة : عوائد حفل هيفاء وفارس تجاوزت 270 ألف دينار والإعفاء الضريبي 11 ألفًا فقط

10:59

كأس العالم.. أسعار ركن السيارات تصدم عشاق الكرة

10:23

نبيله أديب وهبه في ذمة الله

10:21

الشواربة يبحث تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

10:18

استعدنا ثقة العراقي .. السوداني يعلق على نسبة الانتخابات

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025