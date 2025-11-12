وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الدين العام ويطالب بحلول حقيقية.

نص السؤال :

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: الدين العام

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء

1. ما هي الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟

2. ما هي خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وكم تشكل من إجمالي الدين العام حتى تاريخه وكم تشكل نسبتها؟

3. كيف تعتزم الحكومة التعامل مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي؟

4. ما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة لإدارة أدوات الدين (سندات الخزينة) بشكل يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه