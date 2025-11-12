تصفيق وهتافات داخل محكمة إسرائيلية أثناء دخول جنود متهمين باغتصاب أسير فلسطيني

وطنا اليوم:شهدت قاعة محكمة عسكرية إسرائيلية استقبال الجنود المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني في سجن سديه تيمان بتصفيق وهتافات من عدد من الحضور، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته قنوات تلفزيونية يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أيام من استقالة المدعية العسكرية الإسرائيلية العليا يفعات تومر-إروشالمي، على خلفية تسريبها مقطعًا مصورًا مرتبطًا بالقضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل.

ورغم انتشار التسجيل على نطاق واسع، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو القضاء العسكري بشأن الواقعة داخل المحكمة.