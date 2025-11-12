بنك القاهرة عمان
مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق .. أسماء

مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق .. أسماء

وطنا اليوم:اختار مجلس النواب، في جلسة صباحية، الأربعاء، لجانه الدائمة بالتوافق، وعددهم 20 لجنة.
ويتضمن المجلس اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

وتاليا أسماء أعضاء اللجان:

اللجنة القانونية: دينا البشير، محمد بني ملحم، محمد الغويري، عارف السعايدة، عبدالحليم عنانبة، عوني الزعبي، آية الله فريحات، ناصر النواصرة، إبراهيم الجبور، رانيا أبو رمان، بيان المحسيري.

اللجنة المالية: محمد البستنجي، رند الخزوز، محمد بني ملحم، إبراهيم الطراونة، سليمان الخرابشة، عوني الزعبي، نمر السليحات، نجمة الهواوشة، رانيا أبو رمان، ناصر نواصرة، وموسى الوحش.

لجنة الاقتصاد والاستثمار: خالد أبو حسان، طارق بني هاني، بدر الحراحشة، هدى نفاع، وليد المصري، عبدالباسط الكباريتي، محمد كتاو، زهير الخشمان، عبدالرحمن العوايشة، سالم أبو دولة، وموسى الوحش.

اللجنة الإدارية: نسيم العبادي، خليفة الديات، تيسير أبوعرابي، محمد سلامة الغويري، عبد الباسط الكباريتي، محمد العليمات، سليمان حويلة، آية الله الفريحات، عطا الله الحنيطي، وسام الربيحات، وإبراهيم الحميدي.

لجنة التربية والتعليم: شفاء صوان، عيسى نصّار، فريال بني سلمان، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، محمد المحارمة، نمر سليحات، إبراهيم القرالة، محمد الرعود، إبراهيم الحميدي، وهدى العتوم.

لجنة الشباب والرياضة والثقافة: مصطفى الخصاونة، رند الخزوز، بكر الحيصة، مؤيد العلاونة، محمد المحارمة، عبد الناصر الخصاونة، عبد الحليم عنانبة، عطا الحنيطي، معتز الهروط، نور أبو غوش، وعبد الرؤوف الربيحات،


