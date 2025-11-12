العطلة للسياحة : عوائد حفل هيفاء وفارس تجاوزت 270 ألف دينار والإعفاء الضريبي 11 ألفًا فقط

وطنا اليوم:أكد مكتب العطلة الأردنية للسياحة، الجهة المنظمة لحفل الفنانين هيفاء وهبي وفارس كرم، أن الحفل الغنائي الذي أُقيم في المملكة أسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية ورفع نسب إشغال الفنادق، محققًا عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 270 ألف دينار، انعكست على عدد من القطاعات السياحية والخدمية في المملكة، حيث بلغ عدد حضور الحفل نحو 650 زائرا عربيا.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للحفل لم تتجاوز 11 ألف دينار بخلاف ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مبلغ الاعفاء الضريبي وصل الى 200 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الإعفاء تم وفقًا للتعليمات التي تنص على منح الحوافز والإعفاءات للفعاليات والمهرجانات المقامة داخل المملكة، وبعد استيفاء المكتب كافة الشروط المعتمدة.

وبين المكتب، أن الحفل أسهم في رفع نسب إشغال الفنادق بشكل ملموس، إذ تم إشغال 306 غرف فندقية بقيمة تقديرية بلغت نحو 87 ألف دينار، إلى جانب العوائد الإضافية الناتجة عن خدمات النقل والعشاء وتذاكر الطيران ورسوم الدخول إلى المملكة التي دفعها الحضور القادمون من الدول العربية والتي تبلغ جميعها 100 ألف دينار، ما ساهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وزيادة حجم الإنفاق في السوق المحلي.

واشار المكتب، الى أنه تم دفع مبلغ 7 آلاف دينار لنقابة الفنانين الأردنيين، مؤكداً أن الهدف من إقامة الحفل تمثل في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي في المملكة واستقطاب الزوار العرب.