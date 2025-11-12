بنك القاهرة عمان
الشواربة يبحث تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وطنا اليوم:بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) رانيا هدية، سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز مرونة مدينة عمان.
وأكد الشواربة خلال اللقاء، الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، ومديرة برنامج الموئل في الأردن ديما أبو ذياب، أهمية التعاون مع البرنامج في تنفيذ المشاريع الريادية التي تسهم في تحسين جودة الحياة والتخطيط الحضري المستدام.
وأشادت هدية بتطور مدينة عمان في مختلف المجالات، مؤكدة حرص البرنامج على مواصلة دعم المشاريع التي تعزز استدامة المدينة وقدرتها على مواجهة تحديات المياه والمناخ.
وتتعاون الأمانة والبرنامج في تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها نظام التخطيط الحضري لمدينة عمان، والاستعراض الطوعي المحلي، ومشروع الإدارة الحضرية الذكية للمياه بدعم من السفارة الهولندية


