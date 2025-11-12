بنك القاهرة عمان
بنك الإسكان يختتم برنامج “Credit Culture Academy” لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه

وطنا اليوم:اختتم بنك الإسكان برنامج “Credit Culture Academy” التدريبي، الذي أطلقه في وقت سابق بالتعاون مع شركة موديز أناليتكس – الذراع التعليمية والتحليلية والاستشارية التابعة لمؤسسة موديز كوربوريشن العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليل المالي وإدارة المخاطر، ليقدم من خلاله تدريباً نوعياً لتطوير القدرات الفنية والتحليلية في مجال الائتمان وإدارة المخاطر لدى موظفيه.
وتم تنفيذ البرنامج على مدار عام ونصف وفقاً للمعايير والممارسات المتبعة عالمياً، استمراراً لنهج البنك في تعزيز الكفاءات المتخصصة وإعداد أجيال جديدة من القيادات، بما يواكب التحولات في الصناعة المصرفية، باعتبار ذلك أهم ركائز جودة الأداء والنمو المستدام والحفاظ على الريادة المحلية والإقليمية.
ومع اختتام البرنامج، أقام البنك فعالية تخريج تضمنت مشاركة عدد من المدراء المعنيين لدى البنك وممثلي شركة موديز أناليتكس؛ حيث تم تسليم الخريجين شهادات تقديرية لجهودهم في استكمال متطلبات البرنامج، وتكريم المتميزين منهم لالتزامهم وإنجازهم الاستثنائي خلال مراحل التدريب.
ويشار إلى برنامج “Credit Culture Academy” يجسد الثقافة المؤسسية التي يتبناها البنك، والتي تقوم على العلم والمعرفة والتحليل والمسؤولية كأساس للأداء المتميز، كما يمثل ترجمة عملية لجهود البنك في توفير بيئة عمل مهنية وداعمة ومحفزة على الإبداع والنمو المهني، بما يشمل برامج التدريب المتنوعة التي يقدمها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات العالمية الرائدة.


