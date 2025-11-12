من إربد إلى كل الأردن: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكتها وتقديم أحدث العروض

وطنا تاليوم:في إطار التزامها الراسخ بدورها كمزود رقمي رائد ومسؤول في تمكين التحول الرقمي على امتداد المملكة، عقدت أورنج الأردن مؤتمراً صحفياً في محافظة إربد للإعلان عن توسعة شبكتها وأحدث عروضها، وتسليط الضوء على أبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بخدماتها وشبكاتها في المحافظة بشكلٍ خاص، وفي المملكة بشكلٍ عام، بما يعكس حرص الشركة الدائم على توفير تجربة رقمية متميزة تلبي احتياجات الزبائن من الأفراد والشركات بدقة وفعالية.

وخلال المؤتمر، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن الشركة تواصل الالتزام بالوعود وتحقيقها من خلال الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات، بما ينبع من فهم عميق لاحتياجات الزبائن لتقديم القيمة المتحققة لهم من الخدمات عبر منظومة متكاملة من المكافآت وخدمة الزبائن، مما يعكس نهج الشركة المسؤول والأخلاقي في جميع عملياتها، كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تركز أيضاً على إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال دعم شباب إربد عبر برامج شاملة تُنفّذ محلياً في مركز أورنج الرقمي، بما يجسّد الدعم المستمر من أورنج للتنمية الرقمية المستدامة وتعزيز الجهود نحو التحوّل الرقمي الشامل.

ومن جانبه تحدّث المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمدير التنفيذي للمبيعات الكلية في أورنج الأردن، المهندس وليد الدولات، عن أبرز إنجازات الشركة في تحسين تغطية شبكات الاتصالات بمحافظة إربد، موضحاً أنه حتى الآن تم تغطية ما يزيد عن 136 ألف منزل بخدمة أورنج فايبر، إضافةً إلى تغطية 70% من المحافظة بخدمة الجيل الخامس “5G” مع توسّع قريب لتقديم الخدمة لنحو مليون نسمة. كما تم إنشاء مواقع خلوية جديدة لتحسين التغطية في عدّة مناطق في المحافظة، مؤكداً أن العمل مازال جارياً لتوسيع وتحسين التغطية في مناطق أخرى وحسب الخطط المعدّة لذلك.

كما استعرض المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك في أورنج الأردن، سامر الحاج، أحدث المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة والتي تشمل أجدد عروض الخطوط الخلوية تحت مسمى “معاك”، والعروض الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والتي تقدم خدمة الجيل الخامس “5G” مجاناً، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت المنزلي ذات النطاق العريض “فايبر”، وعروض الإنترنت المنزلي 5G وإنترنت الأقمار الصناعية. كما تطرّق إلى المميزات التي تخص كافة المنتجات ومنها برنامج المكافآت Max it Rewards والذي يتيح الفرصة للمشتركين للإستفادة من تجميع النقاط واستبدالها بعروض وخدمات متنوعة مقدمة من أورنج وشركائها. كما أوضح بأن جميع منتجات وخدمات أورنج متوفرة عبر القنوات الرقمية للشركة والمتمثلة بالمتجر الإلكتروني وتطبيق Max it بالإضافة إلى معارض الشركة ونقاط البيع المعتمدة، والمبيعات الميدانية.

وختاماً، شاركت أورنج الأردن الحضور بإطلاق حملتها الدعائية الجديدة، تأكيداً على صدارتها في التنوع الشامل لمنتجاتها والتطور التكنولوجي المواكب لأحدث التقنيات في العالم، ومواصلةً لنهجها في الالتزام بالاستثمار في تطوير خدماتها والكفاءات الوطنية، بما يضمن تقديم أفضل الحلول الرقمية التي تحقق القيمة والفائدة للزبائن والمجتمع في إربد وبقية محافظات المملكة، وذلك بحضور عدد من الشركاء وممثلي وسائل الصحافة والإعلام.

