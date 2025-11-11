بنك القاهرة عمان
رحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني

22 ثانية ago
رحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء محمود سليم أبو عبيد: نبيل، ووليد، والدكتورة حسناء، والدتهم الحاجّة الإعلامية نبيلة أحمد عبداللطيف السلاخ (أم نبيل)، أرملة الإعلامي الراحل نبيل أبو عبيد، وشقيقة المرحومين عدنان ومروان وبسام، وشقيقة فايز وعبداللطيف وياسر، وشقيقة هيفاء ورباح وسناء والمرحومة رجاء، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 11 / 2025.
وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء الموافق 12 / 11 / 2025 من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مدفن العائلة في سحاب.
تُقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة النبر يومي الأربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً.

* من هي نبيلة السلاخ؟
في المشهد الإذاعي الأردني، كانت نبيلة السلاخ واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي شكّلت وجدان المستمع الأردني والعربي. فمنذ التحاقها بـ الإذاعة الأردنية عام 1977، مثّلت علامة مميزة في الأداء الإذاعي، بصوتٍ يجمع بين الثقة والدفء والرقي.

قدّمت الراحلة العديد من البرامج التي تركت أثرًا خالدًا في ذاكرة الأثير، أبرزها:
• “مع الغروب”: برنامج رمضاني وجداني خُلد في ذاكرة الأردنيين، شاركها تقديمه الإعلامي الراحل محمود أبو عبيد.
• “مجلة الأثير”: برنامج ثقافي تناول قضايا الفكر والفن والأدب بأسلوبٍ راقٍ ومُلهِم.
• “فنجان قهوة”: البرنامج الصباحي الذي دخل كل بيت أردني بصوتها الدافئ وأسلوبها الإنساني القريب من الناس.
• “لقاء الظهيرة”: برنامج حواري عميق تجاوز الألف حلقة، جمع بين التحليل الهادئ والموضوعية.

كانت نبيلة السلاخ رمزًا للمهنية والإنسانية، وأسهمت في تدريب أجيال من الإعلاميين، وظل صوتها مرادفًا لهيبة الإذاعة ورقيّها.
وفي عام 2006، كُرّمت من قبل مركز الإعلاميات العربيات تقديرًا لريادتها وإخلاصها في خدمة الإعلام الوطني.
برحيلها، يفقد الأردن صوتاً من ذاكرته الجميلة، ووجهًا من وجوه الوفاء للإعلام والإنسان، تاركةً وراءها إرثًا مهنيًا وإنسانيًا خالدًا في وجدان الأثير


