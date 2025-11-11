أمنية إحدى شركات Beyon تطلق حملة “شبابي” في نسختها الحادية عشرة لتعزيز تواصلها مع طلبة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:استمراراً لالتزامها بدعم الشباب وتمكينهم، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon عن مواصلة تنفيذ حملتها السنوية الرائدة “شبابي” في نسختها الحادية عشرة، المبادرة المخصصة للتواصل المباشر مع طلاب الجامعات في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي النسخة الجديدة بالتزامن مع تجديد الهوية البصرية للشركة ضمن مجموعة Beyon، بما يجسّد رؤيتها الجديدة في أن تكون أقرب إلى عملائها وأكثر تفاعلاً مع المجتمع، من خلال مبادرات واقعية تُعزّز روح المشاركة وتدعم طاقات الشباب في مختلف المحافظات.

ولا تقتصر الحملة التي أُطلقت أول مرة في العام 2014، على تقديم العروض، بل تسعى لإيجاد تجارب تفاعلية هادفة؛ فإلى جانب ترويجها لباقة اتصالات (GSM) مصممة خصيصاً للطلاب تتضمن خصومات حصرية، تركز “شبابي” على دعوة الشباب للانضمام إلى فريق أمنية للشباب، الذي يتيح للطلبة فرصة للمشاركة الفعّالة في تنفيذ المبادرات المجتمعية وصياغة الأفكار التي تعبّر عنهم، إلى جانب المساهمة في رؤية العلامة التجارية وتشكيل مبادراتها المستقبلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، أن هذه الحملة تعكس التزام الشركة المتجدد تجاه فئة الشباب، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على تقديم عروض مصممة لاحتياجاتهم، بل يتعداه إلى إتاحة فرص حقيقية للمشاركة الهادفة.

وأشار سويدان إلى أن استمرار المبادرات الراسخة مثل “شبابي” يتيح للطلاب تجربة هوية أمنية الجديدة، مع الحفاظ على جسور التواصل القوية معهم، وتمكينهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من رحلة العلامة التجارية، مبيناً أن أمنية تنظر إلى الشباب كشركاء حقيقيين في رحلتها نحو مستقبل أكثر تواصلاً وابتكاراً.

يُذكر أن مبادرة “شبابي” تصل سنوياً إلى أكثر من 30 ألف طالب وطالبة وأكثر من 12 جامعة من مختلف الجامعات الأردنية، من خلال أنشطة ميدانية وتجارب تفاعلية تُكرّس حضور أمنية بين فئة الشباب وتُرسّخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في بناء جسور التواصل والانتماء المجتمعي وتعزيز ثقافة التفاعل الإيجابي بين الشباب والمؤسسات الوطنية.