مصدر : حديث الوزير الشبلي عن رفع مخصصات الرواتب لا يعني زيادة الموظفين

وطنا اليوم:نبه مصدر مراقب للحكومة ومجلس النواب الأردنيين عبر موقع ان حديث وزير المالية عن رفع مخصصات الرواتب لا يعني أبدا زيادة رواتب الموظفين العاملين بل تعيين موظفين جدد .

وقال المصدر : كان واضحا ان عبدالحكيم الشبلي وزير المالية استخدم كلمات معومة لتجنب الجدال مع النواب اصحاب الاصوات العالية المطالبين بزيادة رواتب الموظفين لتحقيق مكاسب انتخابية .

يذكر ان الوزير شبلي قال اليوم في خطاب الموازنة انه يتعرض لشغب نيابي