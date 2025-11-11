بنك القاهرة عمان
مصدر : حديث الوزير الشبلي عن رفع مخصصات الرواتب لا يعني زيادة الموظفين

27 ثانية ago
مصدر : حديث الوزير الشبلي عن رفع مخصصات الرواتب لا يعني زيادة الموظفين

وطنا اليوم:نبه مصدر مراقب للحكومة ومجلس النواب الأردنيين عبر موقع ان حديث وزير المالية عن رفع مخصصات الرواتب لا يعني أبدا زيادة رواتب الموظفين العاملين بل تعيين موظفين جدد .
وقال المصدر : كان واضحا ان عبدالحكيم الشبلي وزير المالية استخدم كلمات معومة لتجنب الجدال مع النواب اصحاب الاصوات العالية المطالبين بزيادة رواتب الموظفين لتحقيق مكاسب انتخابية .
يذكر ان الوزير شبلي قال اليوم في خطاب الموازنة انه يتعرض لشغب نيابي


