الملك يعقد 10 لقاءات رفيعة المستوى في طوكيو لتعزيز التعاون الأردني الياباني

وطنا اليوم:شهدت جولة العمل الملكية إلى آسيا محطة مهمة في اليابان، حيث عقد جلالة الملك عبدالله الثاني 10 لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار اليابانيين.

وجاءت هذه اللقاءات في سياق جهود توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ، استناداً إلى علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 70 عاماً، شكّلت خلالها اليابان شريكاً موثوقاً للأردن في دعم مسيرته التنموية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

والتقى جلالته إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، حيث تم بحث علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والتنموية والاقتصادية.

وشملت لقاءات جلالته رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وعدداً من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، إلى جانب ممثلين عن شركات يابانية كبرى وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، وذلك في إطار بحث فرص الاستثمار وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما التقى جلالة الملك رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، ورئيس مجلس المستشارين ماساكازو سيكيغوتشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية كازونوري تاناكا، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، في اجتماعات أكدت متانة العلاقات البرلمانية ودورها في دعم التعاون السياسي والاقتصادي.

وخلال زيارة جلالته إلى اليابان، تم توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون التي تقدم اليابان بموجبها قرضاً ميسراً للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، إضافة إلى مذكرة تعاون توفر منحة بقيمة 5 ملايين دولار لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرص طوكيو على دعم مسيرة التنمية في الأردن.

وبرزت خلال اجتماعات جلالته مع المسؤولين اليابانيين أهمية تعزيز مشاركة الشركات اليابانية في القطاعات الأردنية الواعدة، إلى جانب تشجيع اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بمؤشرات تعكس قوة الشراكة بين البلدين واستدامتها.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 394 مليون دولار، في وقت وصل فيه إجمالي الدعم الياباني للأردن منذ عام 1999 إلى 2.2 مليار دولار، ما يؤكد عمق العلاقات التنموية ودعم طوكيو المستمر للمشاريع الحيوية في المملكة.

وفي إطار خطة التنمية الممتدة بين عامي 2024 و2027، رصدت اليابان 400 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التنموية في الأردن، بما يعزز قدراته الاقتصادية ويحسن الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

وشكّلت مشاركة الأردن في معرض أوساكا إكسبو 2025 محطة مميزة، إذ حاز الجناح الأردني على جائزتين ذهبيتين وشهد إقبالاً كبيراً تجاوز 1.25 مليون زائر، ما عزز حضور الأردن على المستوى الدولي وساهم في الترويج لبيئته الاستثمارية والسياحية.