توزيع أغطية شتوية على أسر متضررة ونازحة في قطاع غزة

وطنا اليوم:شرعت الحملة الأردنية للإغاثة بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية في توزيع الأغطية الشتوية على الأسر المتضررة والنازحة في قطاع غزة، في إطار الاستعداد المبكر لدخول فصل الشتاء وما يحمله من تحديات إضافية على السكان.

وقالت منسقة الحملة الأردنية، نور النجار في بيان صحفي الثلاثاء، إن هذا التوزيع يمثل “أولى المبادرات ضمن حملة الشتاء التي كانت قد أعلنت عنها الحملة قبيل دخول فصل الشتاء، وهو جزء من برنامج مساعدات مستمر لمدة شهر كامل، بهدف توفير الحدّ الأدنى من الدفء والحماية للأسر الأكثر تضرراً”.

وأكدت أنّ فرق العمل تتعامل مع الاحتياجات الإنسانية بجدية قصوى، وأن الحملة جاءت استجابة مباشرة لنداءات الاستغاثة المتزايدة مع انخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، شدّد المنسق الإعلامي للحملة، سليمان الفرا، على أنّ الشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية “تعكس وحدة الجهود الإنسانية في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشها أهل غزة”.

وقال الفرا: “نحن أمام مواجهة مزدوجة مع البرد والظروف المعيشية الصعبة، ولذلك نحرص على أن تصل المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة، أهل غزة يستحقون أن يشعروا بالأمان والدفء، ونحن نعمل على ذلك بكل ما أوتينا من إمكانات.”

ويأتي هذا الجهد متزامنًا مع الدور المتصاعد الذي يضطلع به الأردن مؤخرًا في الساحة الإنسانية تجاه قطاع غزة، عبر الجسور الجوية والإسناد الطبي والإغاثي، وتكثيف عمليات الإمداد الميداني.

وتنسّق الحملة الأردنية بشكل مباشر مع الهيئة الخيرية الهاشمية التي تُعدّ الذراع الإغاثي الأبرز للأردن، حيث تعمل على تنظيم دخول الشحنات، وتوفير الدعم اللوجستي، وتسهيل وصول المساعدات إلى مراكز التوزيع داخل القطاع، بما يضمن انسيابية العمل وتغطية أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة.