الجسر العربي تدشّن مرحلة جديدة من الاستثمار في موانئ البحر الأحمر

وطنا اليوم:دشّنت شركة الجسر العربي للملاحة، مرحلة جديدة من مشاريعها الاستثمارية في الأردن ومصر، تتضمن تطوير محطة للمسافرين وبضائع الرورو في ميناء العقبة، وإنشاء منطقة جمركية مخصّصة للمنتجات الزراعية المصرية في العقبة، وإطلاق مشروع ترسانة لإصلاح وصيانة السفن في ميناء سفاجا الكبير.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع في القاهرة برعاية وزراء النقل في الأردن ومصر والعراق، في خطوة تمثل بداية عملية لاستراتيجية استثمارية عربية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الخدمات اللوجستية في موانئ البحر الأحمر.

ووقعت المذكرة بين شركة الجسر العربي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برعاية وزير النقل نضال القطامين، ووزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، بحضور نائب وزير النقل العراقي حازم الخفاجي ممثلاً عن الوزير رزاق السعداوي، بهدف إنشاء أول ترسانة عربية لصيانة وإصلاح السفن في هذه المنطقة الحيوية، بنظام البناء والتشغيل ثم النقل (BOT).

وأشاد وزير النقل الدكتور نضال القطامين بما وصلت إليه الشركة من إنجازات غير مسبوقة، مؤكداً أن ما تحققه شركة الجسر العربي للملاحة اليوم من توسع استثماري في مشاريع البنية التحتية البحرية يجسّد التزام الدول المؤسسة بتحويل البحر الأحمر إلى محور عربي متكامل للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال القطامين إن مشروع الترسانة لصيانة وإصلاح السفن في ميناء سفاجا لا يمثل إنجازاً مصرياً أو أردنياً منفصلاً، بل هو خطوة أولى في مسار تكاملي واحد يربط بين موانئ البحر الأحمر العربية، لافتا الى أننا اليوم نحتفل بمشروع سفاجا، وغداً سنرى ثماره في العقبة، حيث تعمل الشركة على مشروع لتطوير أو بناء محطة للمسافرين وبضائع الرورو بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.

وأشار إلى أن استراتيجية الجسر العربي الجديدة في تطوير البنية التحتية البحرية تعكس رؤية الدول المؤسسة نحو تكامل اقتصادي عربي فعّال، وأن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية المملكة الأردنية الهاشمية للتحديث الاقتصادي، وتُجسّد نموذجاً ناجحاً للتكامل القائم على توحيد الجهود والخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أكد وزير النقل المصري، أن ما تحققه شركة الجسر العربي اليوم من مشروعات استراتيجية يُعد ثمرة حقيقية للعمل العربي المشترك ونموذجاً للتعاون الاقتصادي المتوازن بين الدول العربية.

وأوضح أن مشروع الترسانة لصيانة وإصلاح السفن في ميناء سفاجا الكبير يمثل نموذجاً حيّاً لما يمكن أن يحققه التكامل العربي من إنجازات استراتيجية، ويعكس قدرة الشركة على الانتقال من التشغيل البحري إلى الاستثمار في الصناعات البحرية المساندة، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد البحري المصري والعربي على حد سواء.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، التي تهدف إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على دعم حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مشروع الترسانة الجديد لصيانة وإصلاح السفن سيسهم في تطوير الخدمات اللوجستية وتوفير فرص عمل نوعية ويعزز مكانة ميناء سفاجا والمنطقة الاقتصادية للبحر الأحمر كمركز متخصص في صيانة وإصلاح السفن.

وأكد نائب وزير النقل العراقي، دعم العراق الكامل لمشروعات التكامل العربي في قطاع النقل البحري، مشيداً بالدور الريادي لشركة الجسر العربي وإدارتها الحالية في تعزيز هذا المسار المشترك.

بدوره، أكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة خلال حفل التوقيع أن المشروع يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في مسيرة الشركة، مشيرا الى أن ما يتحقق اليوم ليس مجرد توسع استثماري بل إعادة رسم لخريطة الصناعة البحرية العربية من خلال إنشاء أول ترسانة متكاملة لإصلاح وصيانة السفن في البحر الأحمر.

وأضاف العبادلة ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية للرؤية التي تبنتها الجمعية العمومية في بداية هذا العام، بتوسيع استثمارات الشركة لتشمل مشاريع البنية التحتية والصناعات البحرية المساندة والخدمات اللوجستية في كلٍ من الأردن ومصر.

ولفت إلى أن مشروع سفاجا هو البداية فقط وهو ليس مجرد منشأة فنية بل ركيزة تنموية ستُحوّل البحر الأحمر إلى مركز إقليمي لصيانة السفن والخدمات اللوجستية، بما يسهم في إيجاد فرص عمل ونقل المعرفة إلى المنطقة.

وأشار العبادلة إلى أن استراتيجية الجسر العربي للسنوات المقبلة تقوم على تطوير البنية التحتية البحرية للمواني الأردنية والمصرية والخدمات اللوجستية من خلال مشاريع استراتيجية مثل مشروع تطوير محطة للمسافرين وبضائع الرورو في ميناء العقبة وإنشاء منطقة جمركية مخصّصة للمنتجات الزراعية المستوردة في العقبة بالتعاون مع شركة تطوير العقبة ومشروع بناء ترسانة لإصلاح وصيانة السفن في سفاجا ودراسة الاستثمار في تطوير منشأة صيانة إصلاح القوارب السياحية والخاصة في شرم الشيخ بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر.

و أكد أن شركة الجسر العربي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتكون نموذجاً عربياً في التكامل البحري المستدام، مستندة إلى دعم وزارات النقل في الدول المؤسسة، وإلى كفاءة كوادرها وخبرتها الطويلة في إدارة وتشغيل المشاريع البحرية الإقليمية.