بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

55 ثانية ago
ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وطنا اليوم:ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، لبحث سير العمل بالمشاريع قيد التنفيذ.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، استعراض مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والخدمات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية.
وتناول الاجتماع استعدادات الأردن لاستضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني، الذي سيقام بين 18 و20 تشرين الثاني الجاري تحت رعاية سمو ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار بتنفيذ مبادرات المجلس، والعمل على تطويرها انسجاما مع التغذية الراجعة من المستخدمين ومتلقي الخدمات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:01

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها

18:59

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

18:12

رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير وأعضاء إدارة الأونروا في الأردن

18:02

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات نسائية

17:48

القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان 

16:46

في 10 أشهر .. 6 ملايين سائح زاروا الأردن

16:40

الأمن العام يُطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة

16:37

6 إصابات باستنشاق أغبرة في الصناعية الجنوبية بالعقبة

16:27

رعد وبرق وامطار في بلاد الشام نهاية الأسبوع

16:13

رئيس جامعة فيلادلفيا يرعى احتفالات استقبال الطلبة الجدد ويؤكد دعم الابتكار والإبداع

16:09

كابيتال بنك يستشرف التحولات المالية العالمية في لقائه السنوي‎

16:06

100 مليون دولار..الأردن واليابان يبرمان اتفاقية لدعم برنامج النمو الاقتصادي

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-11-2025وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025