طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها

وطنا اليوم:باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 اليوم الثلاثاء، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم الخدمات العلاجية لهم”، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تعتز بوجودها على أرض القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز.

وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة من ذوي الخبرات، للقيام بواجبهم بكل كفاءة ومهنية، مشيراً إلى أن الطواقم بدأت فور وصولها القيام بكافة الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لمباشرة عمل المستشفى، وهي اليوم جاهزة لاستقبال المراجعين.

ويحتوي المستشفى على عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، والباطنية، وجراحة العظام، والطب العام، والتخدير والعناية الحثيثة، والجلدية، وجراحة الشرايين، وجراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة الاطفال وحديثي الولادة، والنسائية والتوليد، وجراحة التجميل والحروق، والوجه والفكين، بالإضافة الى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة