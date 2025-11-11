رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات نسائية

العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، مستمر في مسيرة البناء والتحديث والنهضة الشاملة

العيسوي: خطاب العرش السامي يجسد قوة الأردن ويرسّخ نهج الثبات والتلاحم

المتحدثات: القيادة الهاشمية تمثل قلب الأردن النابض.. والتعليم والشباب محور النهضة

المتحدثات: الأردن سيبقى بخير.. ورايته مرفوعة بحكمة الملك ووعي شعبه

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، حمل رؤية شاملة لتحديث الدولة الأردنية وتعزيز منعتها، مشيرًا إلى أن مضامينه عبّرت عن نهج هاشمي راسخ في قيادة مسيرة البناء والإصلاح، يقوم على تمكين المواطن والارتقاء بالخدمات وترسيخ العدالة.

وقال العيسوي خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من جمعية سيدات شفا بدران، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور كنعان البلوي، إن الخطاب الملكي رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني، مؤكدًا أن الأردني هو درع القائد وشريك المسيرة في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الصمود الأردني هو ثمرة إرادة وطنية ووحدة إيمان بالوطن، جعلت الأردن قادرًا على النمو والتقدم رغم العواصف.

ولفت العيسوي إلى أن الموقف الهاشمي تجاه القضية الفلسطينية، يعكس ثبات الأردن وعمق التزامه الأخوي والإنساني، موضحًا أن ما يجري في فلسطين وقطاع غزة هو جرح إنسانيّ يتجاوز حدود السياسة، وقد عبّر جلالة الملك بوضوح عن وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين قولًا وفعلاً.

وبيّن أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل عنوانًا للثبات والشرعية التاريخية، فيما يشكل التحديث السياسي والاقتصادي مسارًا متكاملًا لبناء المستقبل وتوسيع المشاركة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشاد العيسوي بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة، وبجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب وإطلاق المبادرات الوطنية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تبقى السياج المنيع الذي يصون أمن الوطن وكرامته.

وفي ختام اللقاء، عبّر وفد جمعية سيدات شفا بدران عن اعتزازه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا الالتفاف حول القيادة الهاشمية، والإيمان الراسخ برؤية جلالته في حماية الأردن والدفاع عن قضايا الأمة.

وأشادت المتحدثات بجهود جلالة الملك وسمو ولي العهد في تطوير الأردن وتحديثه، وتمكين الشباب، ودعم التعليم باعتباره محور التنمية المستدامة.

وأشارن إلى مسيرة الهاشميين في بناء أردن العروبة والتضحيات التي قدموها دفاعًا عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدات أن صوت الأردن سيبقى صوت الحق والإنسانية والضمير العربي في الدفاع عن فلسطين وأهلها.

كما أثنت المتحدثات على جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مشيرات إلى أن مسيرة البناء والتحديث والإنجاز مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ولفتن إلى أهمية الاستثمار في التعليم والشباب باعتبارهما أساس التنمية الشاملة والمستقبل الآمن للوطن، مشيرات إلى أن هذه الرؤية الملكية تعكس إيمان القيادة بأن الأردن لا يُبنى إلا بعقول أبنائه وسواعد شبابه.

وأكدن ضرورة إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار لتحويل طاقات الشباب إلى إنجازات ملموسة، داعيات إلى تفعيل المبادرات والمشاريع الريادية التي تفتح أمام الشباب آفاق العمل والإنتاج، وتمنحهم الثقة بقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل.وأكدن أن الأردن سيبقى بخير، وأن رايته ستظل مرفوعة بفضل حكمة وحنكة جلالة الملك ووعي شعبه، وأن الاهتمام بالتعليم وتمكين الأجيال الشابة هو السبيل للحفاظ على مسيرة الوطن وصون مكتسباته.