بنك القاهرة عمان
100 مليون دولار..الأردن واليابان يبرمان اتفاقية لدعم برنامج النمو الاقتصادي

25 ثانية ago
وطنا اليوم:أبرم الأردن واليابان، الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بقيمة 5 ملايين دولار، ومذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.
ووقعتها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
جاء ذلك على هامش الزيارة الملكية إلى اليابان.
وأكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان في مختلف المجالات، خاصة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وهنأ جلالته، رئيسة الوزراء اليابانية بمناسبة توليها منصبها في تشرين الأول الماضي، مؤكدا الحرص على البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.
وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والممتدة لأكثر من 70 عاما.


