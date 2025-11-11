الصفدي : 240 مليون دولار لتطوير الموانئ.. والعقبة تتحول إلى مركز رقمي ولوجستي إقليمي

* الصفدي: العقبة ضمن أفضل 50 ميناء عالميًا بسرعة المناولة بفضل التطوير والشراكات الذكية

* الصفدي: أصول الموانئ ستبقى للدولة بشكل قطعي وشائعات بيعها عارية عن الصحة

* مركز المعارض الدولي ينعش اقتصاد العقبة بآلاف الزوار وينعش المنظومة الاقتصادية و رزنامة معارض لعام 2026

* مدينة القويرة الصناعية تجذب مصانع جديدة وتخفض كلفة الإنتاج 35%

* تطوير العقبة تدعم مشاريع مجتمعية بأكثر من 700 ألف دينار

* الصفدي: أبناء العقبة لديهم علامات تفضيلية في اي وظائف مقترحة

وطنا اليوم: أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن الشركة لم تستغنِ عن أي موظف من أبناء العقبة، موضحًا أن ما جرى مؤخرًا هو تحديث إداري طبيعي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات واهداف الشركة.

وأشار الصفدي في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة منحت الموظفين خيارات للتقاعد المبكر الطوعي وفق أنظمة الموارد البشرية، مع تعويضات ومكافآت مجزية، لافتًا إلى أن جميع التعيينات الجديدة تتم بشكل شفاف عبر الإعلانات الرسمية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن سياسة الشركة تقوم على إعطاء أبناء العقبة أولوية مطلقة في التعيين، وفي حال عدم توفر الكفاءات المطلوبة، يتم اللجوء إلى التعيين من خارج المحافظة ضمن أسس ومعايير واضحة.

فرص عمل ..

وكشف الصفدي أن شركة تطوير العقبة نفذت خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع الانشائية بقيمة تتجاوز 60 مليون دينار، نتج عنها توفير ما يزيد على 700 فرصة عمل غير مباشرة ضمن عقود المقاولين و الإشراف إلى جانب تشغيل 70 مهندسًا حديث التخرج ضمن برامج الإشراف الهندسي.

وأكد أن لجنة شكلّت لهذه الأغراض حسب تعليمات وزارة الأشغال وبالتنسيق مع محافظة العقبة لمتابعة تطبيق مبدأ أولوية التوظيف لأبناء المدينة بنسبة 100% في المشاريع المنفذة داخل المحافظة.

أصول الدولة خط أحمر

ونفى الصفدي نفياً قاطعًا وجود أي نية لبيع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مؤكدًا أن أصول الشركة مملوكة بالكامل للدولة الأردنية، وأن ما يتم هو عقود تشغيل وتطوير ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأوضح أن المفاوضات الجارية مع مجموعة موانئ أبوظبي تهدف إلى تطوير وإدارة الميناء ورفع كفاءته التشغيلية دون المساس بملكية الدولة، مشبهًا التجربة بنموذج مطار الملكة علياء الدولي الذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية.

240 مليون دولار لتطوير منظومة الموانئ

وبيّن الصفدي أن الشراكة مع موانئ أبوظبي تتضمن استثمارًا بقيمة 240 مليون دولار حتى عام 2027 لتحديث البنية التحتية لميناء الحاويات ومنظومتها اللوجستية، إضافة إلى 40 مليون دولار كقيمة امتياز للإدارة والتطوير.

وأشار إلى أن العقبة باتت ضمن أفضل 50 ميناء عالميًا من حيث الكفاءة وانخفاض الانبعاثات الكربونية، بفضل سياسات التطوير المستمرة وتجارب الشراكة الناجحة مع شركات عالمية مثل إيه بي مولر ميرسك.

مسؤولية مجتمعية فاعلة تتجاوز الاستثمار

وأكد الصفدي أن شركة تطوير العقبة تنظر إلى المسؤولية المجتمعية كجزء من رسالتها، إذ دعمت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 50 جهة ومؤسسة محلية بمساهمات تجاوزت 700 ألف دينار.

وأشار إلى أن الشركة تبرعت بـ ٢٥٠ ألف دينار لدعم القسم الكيماوي في مستشفى الحسين للسرطان، وساهمت بتمويل مجمع المدارس الحكومية المركزية في العقبة بقيمة ٦ مليون دينار إلى جانب مشروع إعادة تأهيل طريق وادي رم بكلفة 2.5 مليون دينار، ودعمها المتواصل لـ نادي شباب العقبة الرياضي وتحديث مرافق ملعب العقبة الدولي.

مركز المعارض الدولي.. نافذة جديدة للسياحة الاقتصادية

وكشف الصفدي عن نجاح مركز المعارض الدولي في العقبة في استقطاب اهتمام واسع من منظمي المعارض الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن أول معرض أقيم في المركز ضخ ملايين الدنانير في اقتصاد المدينة خلال شهر واحد.

وبيّن أن كلفة إنشاء المركز بلغت 24 مليون دينار، وأن جدول فعاليات عام 2026 يتضمن أكثر من ٤٠ معرضًا ومؤتمرًا من المتوقع أن تستقطب الاف الزوار وتخلق حجوزات فندقية تتجاوز ٤ آلاف غرفة.

توسعة مطار الملك حسين الدولي ورفع مستوى الخدمة

وفيما يتعلق بمطار الملك حسين الدولي، أوضح الصفدي أن الشركة باشرت تنفيذ مشروع توسعة صالة الفرز للأمتعة وتحديث أنظمة التفتيش الأمنية بكلفة 6 ملايين دينار، بما يرفع سعة المطار التشغيلية ويُحسن تجربة المسافرين.

وأشار إلى أن الشركة طرحت عطاء لتشغيل المطار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الكفاءة التشغيلية واستقطاب خطوط طيران جديدة.

مرسى زايد وميناء السفن السياحية.. مرحلة التنفيذ الفعلية

وفي ما يخص مشروع مرسى زايد، أكد الصفدي أن العمل بدأ فعليًا على أرض الواقع بعد توقيع أربع مذكرات تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، تشمل إنشاء محطة للسفن السياحية ومشاريع تطوير عمراني وسكني تضم أربعة أبراج فندقية وسكنية.

ولفت إلى أن الشركة تلزم المستثمرين باستخدام المقاولين والعمالة الأردنية مع إعطاء الأولوية لأبناء العقبة في التنفيذ والتشغيل.

القويرة الصناعية.. طاقة نظيفة وجذب استثمارات

وتحدث الصفدي عن مشروع مدينة القويرة الصناعية الذي يجري تنفيذه بشراكة ثلاثية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة BPI.

وبيّن أن الشركة أنشأت محطة لتخفيض ضغط الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة فجر الأردنية المصرية لتزويد المصانع بالغاز وخفض كلفة الإنتاج، ما أسهم في جذب ثلاثة مصانع جديدة حتى الآن.

كما موّلت الشركة خط الغاز لمنطقة الصناعات الجنوبية بقيمة 4 ملايين دينار لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 35%.

مركز بيانات إقليمي بالتعاون مع جوجل

وفي ختام تصريحاته، أعلن الصفدي عن مشروع مركز البيانات الإقليمي “Digital Hub” الذي تم استقطابه إلى العقبة بالتعاون مع القطاع الخاص ليكون أول مركز بيانات من نوعه في المنطقة.

وأوضح أن المشروع جاء نتيجة مفاوضات استمرت أكثر من عامين، وتم تأمين الأرض والبنية التحتية والتراخيص اللازمة بالتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، متوقعًا أن يسهم المشروع في تحويل العقبة إلى مركز رقمي ولوجستي إقليمي.