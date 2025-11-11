بنك القاهرة عمان
البكار: تشغيل الأردنيين أولوية في الشركات العاملة في موقع العطارات

58 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الأولوية لتشغيل الأردنيين في كافة الشركات العاملة في موقع العطارات جنوب المملكة.
وشدد البكار خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لشركة العطارات للطاقة جيسون بوك بحضور امين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان على الزام كافة المقاولين الفرعيين بتشغيل الأردنيين ولا موافقات لتشغيل لأي عامل غير أردني إلا في حالات محدودة في بعض المهارات المتخصصة.
واتفق الوزير مع مسؤولي الشركة على تشغيل الأردنيين لدى أي مقاول فرعي يتسلم أي عطاء جديد في موقع العمل.
وأوعز البكار لمديريتي التفتيش المركزية وعلاقات العمل على متابعة الرقابة على التزام الشركات بتشغيل الأردنيين بكافة المزايا الممنوحة لهم في حال تم تغيير أي مقاول الفرعي في الموقع.
وحضر الإجتماع عدد من مسؤولي شركة العطارات للطاقة ومدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي ومدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة.


