نظراً للبدء بأعمال الصيانة نقل خدمات مركز صحي ماعين الشامل الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين

32 ثانية ago
نظراً للبدء بأعمال الصيانة نقل خدمات مركز صحي ماعين الشامل الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين

الفرح: ابتداءاً من السبت القادم تقديم الخدمات الصحية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين لتخفيف معاناة التنقل على المرضى للمراكز خارج ماعين

وطنا اليوم – قررت مدير مديرية صحة محافظة مادبا الدكتوره أماني وجيه الفرح ونظرا لبدء اعمال صيانة مركز ماعين الشامل من قبل المنحة الاوروبية (WHO) تحویل مرضی مرکز صحي ماعين خلال فترة الترحيل ( الثلاثاء الاربعاء الخميس ) الى أي مركز صحي بدون مخالفة مالية ، وابتداءاً من يوم السبت سيتم تقديم الخدمات الصحية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم / ماعين وذلك لتخفيف معاناة التنقل على المرضى للمراكز خارج ماعين.


