نظراً للبدء بأعمال الصيانة نقل خدمات مركز صحي ماعين الشامل الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين

الفرح: ابتداءاً من السبت القادم تقديم الخدمات الصحية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين لتخفيف معاناة التنقل على المرضى للمراكز خارج ماعين

وطنا اليوم – قررت مدير مديرية صحة محافظة مادبا الدكتوره أماني وجيه الفرح ونظرا لبدء اعمال صيانة مركز ماعين الشامل من قبل المنحة الاوروبية (WHO) تحویل مرضی مرکز صحي ماعين خلال فترة الترحيل ( الثلاثاء الاربعاء الخميس ) الى أي مركز صحي بدون مخالفة مالية ، وابتداءاً من يوم السبت سيتم تقديم الخدمات الصحية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم / ماعين وذلك لتخفيف معاناة التنقل على المرضى للمراكز خارج ماعين.