وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

وطنا اليوم _

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، ويأتي إطلاق هذه البوابة في إطار جهود الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها، وتسهيل الإجراءات على الطلبة المبتعثين وذويهم، وكذلك تماشياً مع خطة تطوير القطاع العام، وتقدم هذه البوابة خدمة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية للطلبة المبتعثين بشكل إلكتروني كامل في كافة المراحل ابتداءً من تقديم الطلب ولغاية تحويل المخصص المالي للطالب على حسابه البنكي.

لذا تحث الوزارة كافة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للدخول على الرابط أدناه للاطلاع على الإرشادات الخاصة بالبوابة، وآلية إنشاء الحساب، وتعبئة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية:

https://jordcultexc.mohe.gov.jo/Login.aspx

كما تؤكد الوزارة على أن صرف المخصصات المالية في نهاية العام الجامعي الحالي 2025-2026 لن تتم إلا من خلال هذه البوابة فقط، حيث لن يتم استقبال أية طلبات ورقية، وفي حال وجود أي استفسار يمكن للطالب التواصل عن طريق البريد الالكتروني: dsa@mohe.gov.jo