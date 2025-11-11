بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

14 ثانية ago
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

وطنا اليوم _

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، ويأتي إطلاق هذه البوابة في إطار جهود الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها، وتسهيل الإجراءات على الطلبة المبتعثين وذويهم، وكذلك تماشياً مع خطة تطوير القطاع العام، وتقدم هذه البوابة خدمة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية للطلبة المبتعثين بشكل إلكتروني كامل في كافة المراحل ابتداءً من تقديم الطلب ولغاية تحويل المخصص المالي للطالب على حسابه البنكي.

لذا تحث الوزارة كافة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للدخول على الرابط أدناه للاطلاع على الإرشادات الخاصة بالبوابة، وآلية إنشاء الحساب، وتعبئة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية:

https://jordcultexc.mohe.gov.jo/Login.aspx

كما تؤكد الوزارة على أن صرف المخصصات المالية في نهاية العام الجامعي الحالي 2025-2026 لن تتم إلا من خلال هذه البوابة فقط، حيث لن يتم استقبال أية طلبات ورقية، وفي حال وجود أي استفسار يمكن للطالب التواصل عن طريق البريد الالكتروني: dsa@mohe.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025