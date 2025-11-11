بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

19 دقيقة ago
بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

وطنا اليوم _

يبدأ الثلاثاء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي الحالي، لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب.

وتشمل الجامعات المستفيدة من هذه المنح: جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، وجامعة البلقاء التطبيقية/كليات العقبة والشوبك.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أنهت المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، بإجمالي بلغ 1.5 مليون دينار أردني.

وأكدت الوزارة أن الطلبة يمكنهم استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية، من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من الثلاثاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

19:53

عشيرة المغاربة / عباد تهنئ الدكتور عماد المغاربة العبادي بمناسبة الترفيع لدرجة متصرف في وزارة الداخلية

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025