مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة العلامة والداعية المصري الدكتور زغلول النجار، أحد أبرز علماء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، في عمان، عن عمر ناهز 92 عامًا.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أم أذينة في العاصمة عمان، أحرّ تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الفقيد وإلى الأمة الإسلامية جمعاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته العلمية والدعوية الحافلة بالعطاء في خدمة الإسلام والعلم، مشيرًا إلى أن الدكتور النجار كان من كبار العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة القرآن الكريم وبيان إعجازه ونشر رسالة الإسلام الوسطية المستنيرة.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

ونال النجار خلال مسيرته العلمية عدّة جوائز تقديرية وأوسمة من مؤسسات تعليمية وعلمية عربية وعالمية، حيث نشر أكثر من 150 بحثًا علميًا و45 كتابًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وشارك في مؤلفات حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى سلسلة مقالات أسبوعية في الصحف والمجلات الإسلامية، وسلسلة من الأشرطة المرئية والمسموعة حول الإسلام والعلم.


