الاتصال الحكومي: بدء خطوات إجرائية لتقييم أداء الناطقين الإعلاميين

وطنا اليوم:بدأت وزارة الاتصال الحكومي باتخاذ الخطوات الإجرائية لتقييم أداء الناطقين الإعلاميين في الوزارات، لتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية اللازمة لتمكينهم من أداء المهام بكفاءة ومهنية عالية.

وتم اليوم، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بمشاركة الناطقين الإعلاميين في الوزارات، الحديث حول أهمية عملية التقييم ومراحلها ودورها في إعداد حقائب تدريبية تتناسب مع الاحتياجات والمهارات الفنية للناطقين الإعلاميين.