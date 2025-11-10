بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاتصال الحكومي: بدء خطوات إجرائية لتقييم أداء الناطقين الإعلاميين

10 نوفمبر 2025
الاتصال الحكومي: بدء خطوات إجرائية لتقييم أداء الناطقين الإعلاميين

وطنا اليوم:بدأت وزارة الاتصال الحكومي باتخاذ الخطوات الإجرائية لتقييم أداء الناطقين الإعلاميين في الوزارات، لتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية اللازمة لتمكينهم من أداء المهام بكفاءة ومهنية عالية.
وتم اليوم، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بمشاركة الناطقين الإعلاميين في الوزارات، الحديث حول أهمية عملية التقييم ومراحلها ودورها في إعداد حقائب تدريبية تتناسب مع الاحتياجات والمهارات الفنية للناطقين الإعلاميين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025