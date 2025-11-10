بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

لماذا انزعج جيران مارك زوكربيرغ منه؟

10 نوفمبر 2025
لماذا انزعج جيران مارك زوكربيرغ منه؟

وطنا اليوم:كشف تقرير نشره موقع “وايرد” التقني عن شكاوى متعددة من جيران مارك زوكربيرغ -في منزله الواقع كريسنت بارك في بالو ألتو (كاليفورنيا)- ويعود السبب إلى إنشاء مدرسة في منزل زوكربيرغ الذي توسع كثيرا في السنوات الأخيرة.
ويؤكد الموقع في التقرير أن منزل زوكربيرغ توسع ليشمل 11 منزلا مختلفا بالمنطقة يجمع بينهم جميعا خط واحد للمباني يسهل الوصول إلى المنزل الرئيسي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان الآخرين في المنطقة.
وبدأت أزمة السكان مع زوكربيرغ منذ عام 2016 عند شرائه للمنزل للمرة الأولى، إذ خافوا أن يرفع هذا سعر المنازل في المنطقة بشكل غير مسبوق.
ولكن السكان لاحظوا عام 2021 وجود مدرسة في منشأة زوكربيرغ وهي تستقبل الأطفال من مختلف المنازل وليس فقط أطفال زوكربيرغ الثلاثة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين المناطق السكانية في بالو ألتو.
واطلع موقع “وايرد” على 1665 مستندا مختلفا من بينها أكثر من 300 شكوى قانونية حول هذه المدرسة، والمخالفات التي تتم في سكن زوكبيرغ.
ويذكر التقرير أن المدرسة في منزل زوكربيرغ كان تضم 30 طالبا يأتون في أوقات مختلفة من اليوم ويغادرونها أيام العمل.
كما كشفت المستندات التي اطلع عليها الموقع عن شكاوى من الجيران بسبب أصوات البناء المزعجة في المنطقة والوجود المستمر لشركات الأمن الخاصة، وحتى مجموعة من موظفي “ميتا” الذين يجعلون الشوارع ضيقة.
كما اتهم الجيران إدارةَ خدمات التخطيط والتنمية في المدينة بمحاباة أسرة زوكربيرغ، ومحاولة إرضائهم على حساب بقية القاطنين في المدينة.
وهو الأمر الذي أنكرته ميغان هوريجان تايلور المتحدثة باسم مدينة بالو ألتو، إذ قالت إنه “ينفذ قواعد تقسيم المناطق والبناء وسلامة الحياة بشكل متسق، بغض النظر عمن يملك العقار”.
وظهرت مدرسة بيكن بين أو “بي بي إس” (BBS) اختصارا للمرة الأولى في المستندات الرسمية عام 2022، وذلك بعد عام واحد من شكاوى جيران زوكربيرغ، ويشير الاسم إلى أحد حيوانات زوكربيرغ الأليفة.
ويذكر التقرير أن المدرسة أغلقت أبوابها في مارس/آذار 2025، وذلك بناء على التقارير الرسمية من أسرة زوكربيرغ إلى جانب ملاحظات جيرانهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025