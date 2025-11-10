بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

أمانة عمّان: الاعتراض على مخالفات السير المدخلة بالخطأ متاح إلكترونيا

10 نوفمبر 2025
أمانة عمّان: الاعتراض على مخالفات السير المدخلة بالخطأ متاح إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على مخالفات السير التي يُعتقد أنها “مدخلة بالخطأ”، من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع الأمانة الرسمي.
وأوضحت الأمانة، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، أن خدمة “الاعتراض على مخالفات السير المدخلة بالخطأ” تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونياً بسهولة، مشددة على أن الاعتراض يجب أن يُقدَّم من قبل صاحب العلاقة فقط.
وبيّنت الأمانة أنه يمكن اختيار مخالفة واحدة فقط للاعتراض عليها في كل طلب، على أن يتم تحديد موعد جلسة لاحقة لمراجعة الاعتراض.
وأكدت أن على مقدم الطلب الحضور شخصياً في الموعد المحدد للجلسة، مصطحباً بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول.
كما أشارت الأمانة إلى أنه في حال تعذّر حضور المواطن للجلسة المحددة، يمكنه إلغاء الطلب إلكترونياً عبر خدمة “الاستعلام عن طلب الاعتراض على مخالفة السير”، وذلك قبل موعد الجلسة.
وأكدت أمانة عمّان أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وضمان دقة إدخال المخالفات المرورية في النظام الإلكتروني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025