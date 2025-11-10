أمانة عمّان: الاعتراض على مخالفات السير المدخلة بالخطأ متاح إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على مخالفات السير التي يُعتقد أنها “مدخلة بالخطأ”، من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع الأمانة الرسمي.

وأوضحت الأمانة، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، أن خدمة “الاعتراض على مخالفات السير المدخلة بالخطأ” تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونياً بسهولة، مشددة على أن الاعتراض يجب أن يُقدَّم من قبل صاحب العلاقة فقط.

وبيّنت الأمانة أنه يمكن اختيار مخالفة واحدة فقط للاعتراض عليها في كل طلب، على أن يتم تحديد موعد جلسة لاحقة لمراجعة الاعتراض.

وأكدت أن على مقدم الطلب الحضور شخصياً في الموعد المحدد للجلسة، مصطحباً بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول.

كما أشارت الأمانة إلى أنه في حال تعذّر حضور المواطن للجلسة المحددة، يمكنه إلغاء الطلب إلكترونياً عبر خدمة “الاستعلام عن طلب الاعتراض على مخالفة السير”، وذلك قبل موعد الجلسة.

وأكدت أمانة عمّان أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وضمان دقة إدخال المخالفات المرورية في النظام الإلكتروني.