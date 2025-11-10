بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء: ضبط نحو 80 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، معصرة زيت زيتون غير مرخصة في إربد، بعد ضبط كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو 80 تنكة.
ووفقًا لبيان صحفي، أوضحت المؤسسة أنه بناءً على ورود شكاوى من مواطنين حول زيت زيتون يفتقر إلى الرائحة والطعم المميزين، تم تتبع مصدر الزيت المرتبط بالشكاوى، وتبين بالفحص الأولي أنه مغشوش ومخلوط بزيوت نباتية أخرى، كما وُجد أنه معبأ في عبوات معدنية غير مطابقة للعبوات المعتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل الكمية تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول،
كما أحالت أصحاب العلاقة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى تتعلق بزيت الزيتون عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


