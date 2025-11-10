بنك القاهرة عمان
انخفاض واستقرار أسعار 92% من السلع الغذائية في الأسواق المحلية

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار 90 سلعة غذائية، “انخفاض واستقرار” ما نسبته 92% من المواد الأساسية المشمولة بالدراسة لشهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه أيلول.
ووفقا للدراسة والكشف الحسي على الأسواق والمحالّ التجارية والمولات، تبين انخفاض أسعار 30 سلعة من أبرزها دجاج النتافات والدجاج الطازج وبعض أصناف اللحوم والخضار والفواكه وبنسبة تراوحت بين 2% مثل لحوم العجل البلدية و32% مثل الليمون المستورد.
كما استقرت أسعار 53 سلعة من أبرزها السكر والأرز والزيوت ومشتقات الألبان والأجبان.
واستنادا إلى النتائج الدراسة، طرأت ارتفاعات على أسعار 7 سلع وهي بيض المائدة وبعض أصناف الخضار بنسب متفاوتة تراوحت بين 4% مثل البيض و12% مثل الثوم.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن الوزارة تتابع بشكل مستمر متغيرات الأسعار محليا وتحديد الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ عليها ومدى ارتباطها بمجريات الأسواق العالمية كون الأردن يستورد جزءا كبيرا من احتياجاته الغذائية، فيما توجد كفاية من بعض المنتجات.
وأضاف أن أسعار مواد غذائية تتجه لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة وخاصة من الخضار والفواكه بسبب الإنتاج المحلي وتراجع الأسعار عالميا واستقرار الشحن البحري.
وأشار إلى أن بعض السلع مثل الدجاج شهدت انخفاضا كبيرا على أسعارها مقارنة بمستوياتها في السنوات الأخيرة.


