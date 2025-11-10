ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.8 مليار دينار

وطنا اليوم:ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.8 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير ارتفع حجم التداول العقاري الأردني خلال تشرين الأول الماضي بنسبة تقل عن 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 3% مقارنة بشهر أيلول السابق؛ ليبلغ 634.5 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 224.5 مليون دينار، وخلال تشرين الأول الماضي بنسبة 4%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 24.8 مليون دينار.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة تقل عن 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال شهر تشرين الأول، انخفضت حركة بيع العقار بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة تقل عن 1% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 9659 عقارا.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 10%، وبيوعات الأراضي بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال تشرين الأول الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 26% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 171 مليون دينار، بينما ارتفعت القيمة التقديرية لشهر تشرين الأول الماضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و33% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 27 مليون دينار.