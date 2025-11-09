شاب يعتدي على خطيبته داخل محكمة في عمان بواسطة كأس زجاجي

وطنا اليوم:اعتدى شاب على خطيبته داخل محكمة في العاصمة عمّان أثناء استعدادهما لإتمام إجراءات الطلاق، ما تسبب لها بجروح بالغة في الوجه.

وفي التفاصيل، كما أفاد مصدر، فإن الطرفين تواجدا في المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدّمت بها الفتاة تطلب فيها الطلاق، إلا أن الشاب الغاضب أقدم على الاعتداء عليها مستخدمًا شظايا كأس زجاجية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في وجهها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الموجودة في محيط المحكمة من إلقاء القبض على الشاب أثناء محاولته الهرب، فيما أُسعفت الفتاة إلى المستشفى، وحالتها متوسطة