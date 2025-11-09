بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

شاب يعتدي على خطيبته داخل محكمة في عمان بواسطة كأس زجاجي

59 ثانية ago
شاب يعتدي على خطيبته داخل محكمة في عمان بواسطة كأس زجاجي

وطنا اليوم:اعتدى شاب على خطيبته داخل محكمة في العاصمة عمّان أثناء استعدادهما لإتمام إجراءات الطلاق، ما تسبب لها بجروح بالغة في الوجه.
وفي التفاصيل، كما أفاد مصدر، فإن الطرفين تواجدا في المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدّمت بها الفتاة تطلب فيها الطلاق، إلا أن الشاب الغاضب أقدم على الاعتداء عليها مستخدمًا شظايا كأس زجاجية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في وجهها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الموجودة في محيط المحكمة من إلقاء القبض على الشاب أثناء محاولته الهرب، فيما أُسعفت الفتاة إلى المستشفى، وحالتها متوسطة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:50

الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا

13:49

اختناق معلمين وطلبة في مدرسة خاصة بسبب تسرّب مادة كيميائية

13:43

التربية: اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير التعليم المهني والتقني

13:40

الخلايلة: توسعة مظلة الضمان أولويتنا لتغطية جميع العاملين على أرض المملكة

13:37

تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار

12:39

عمّان الأهلية تشارك بملتقى مساحة الصنّاع للشباب الأردني 2025

12:35

عمان الأهلية تُوقّع اتفاقيتين بحثيتين مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم القطاعين الزراعي والبيئي في الأردن

12:31

مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026

12:17

نقيب الصاغة : لا وجود للذهب الروسي في الأردن

12:07

اتحاد المزارعين الأردنيين : تجار احتكروا الزيت ورفعوا الأسعار إلى 160 دينارا

12:02

التعليم العالي تعلن بدء التقديم لمنح هنغاريا

11:54

وزير النقل: الجسر العربي نموذج ريادي لتعزيز التكامل البحري العربي

وفيات
وفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025