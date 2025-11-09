بنك القاهرة عمان
اختناق معلمين وطلبة في مدرسة خاصة بسبب تسرّب مادة كيميائية

29 ثانية ago
اختناق معلمين وطلبة في مدرسة خاصة بسبب تسرّب مادة كيميائية

وطنا اليوم:اطمأن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة على الحالة الصحية لعدد من معلمي وطلبة إحدى المدارس الخاصة في عمان؛ إثر تعرضهم لحالات ضيق تنفس جراء تسرب مادة كيميائية في مختبر العلوم في المدرسة صباح اليوم.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي الأحد أن جميع المصابين في وضع صحي جيد، مبينة أنهم غادروا المستشفى باستثناء إحدى الطالبات والتي تعاني أصلا من الربو.
وأثنى محافظة على الجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر الدفاع المدني، مشيدًا بكفاءتهم في اسعاف المصابين وسرعة إخلائهم وتعاملهم مع الموقف بكل كفاية واقتدار.
وتابع مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة طاوق الطراونة مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة وإجراءات دخول وخروج المعلمين والطلبة إلى المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية.


