ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور

تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى "ارتفاع كبير" في وتيرة حملات مكافحة التسوّل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعام 2024، في ظل تشديد الرقابة الميدانية واتساع نطاق الحملات في مختلف المحافظات.

بينما نفّذت مديرية مكافحة التسوّل خلال عام 2024 ما مجموعه 4,551 حملة، بلغ عدد الحملات في الفترة من كانون الثاني حتى نهاية تشرين الأول 2025 قرابة 5,626 حملة؛ أي بزيادة واضحة تجاوزت 1,075 حملة قبل اكتمال العام، وفق تقارير الوزارة الشهرية والتقرير السنوي.

كما أظهرت الأرقام أن عدد المتسولين المضبوطين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، وصل إلى 9,696 متسولا ومتسولة، مقارنة بـ7,453 متسولا ومتسولة جرى ضبطهم خلال عام 2024 كاملا، ما يعكس توسعا في الجهود الميدانية، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الحالات المرصودة.

وتفصيلا، تُظهر بيانات 2024 أن المديرية ضبطت 3,397 متسولا بالغا و4,056 قاصرا دون سن 18. أما في 2025، فيكشف الأداء الشهري المتتابع عن تزايد الحالات المضبوطة بوتيرة متقاربة، ليتجاوز إجمالي المضبوطين من جميع الفئات خلال عشرة شهور فقط عدد المقبوض عليهم خلال عام 2024 بكامله.

وتبرز الأرقام الداعمة في التقرير السنوي لعام 2024 دور الخدمات الإيوائية وبرامج الرعاية اللاحقة، إذ استفاد 2,903 متسولين من الخدمات الإيوائية، فيما استفاد 120 شخصا من برامج الرعاية اللاحقة. وتُعد هذه المؤشرات جزءا أساسيا من منظومة الوزارة في المعالجة الشمولية لملف التسوّل، التي تجمع بين الضبط الميداني والرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل.

وفي المقابل، يبيّن الأداء الشهري التفصيلي للعام 2025 تسجيل ارتفاعات لافتة في حملات الضبط خلال أشهر آذار وأيلول وتشرين الأول، فيما شهد كانون الثاني وشباط وتشرين الأول أرقامًا تميل نحو الاستقرار، ما يشير إلى تقلبات موسمية مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والظروف الاقتصادية.

وشهد شهر كانون الثاني تنفيذ 423 حملة جرى خلالها ضبط 710 متسولين ومتسولات، فيما شكّل بداية واضحة لارتفاع وتيرة الحملات خلال الربع الأول من العام.

وفي شباط، نفذت فرق مكافحة التسول 412 حملة أسفرت عن ضبط 740 متسولا ومتسولة، في وقت شهد فيه شهر آذار “قفزة كبيرة”، إذ سُجّل تنفيذ 971 حملة وضبط 1386 متسولا ومتسولة، وهو أعلى رقم منذ بداية العام، إذ تزامنت مع شهر رمضان.

وخلال شهر نيسان، أجرت المديرية 470 حملة نتج عنها ضبط 881 متسولا ومتسولة، بينما شهد أيار تنفيذ 519 حملة أسفرت عن ضبط 916 متسولا ومتسولة. وفي حزيران، نفذت الفرق 510 حملات وتم خلالها ضبط 797 متسولا ومتسولة.

أما تموز، فشهد إجراء 497 حملة أدت إلى ضبط 839 متسولا ومتسولة. وفي آب، نفذت فرق المكافحة 558 حملة وضبطت 847 متسولا ومتسولة. وبعده جاء أيلول الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحملات ليصل إلى 594 حملة، بينما بلغ عدد المضبوطين 919 متسولا ومتسولة.

وفي تشرين الأول، استمرت الجهود بوتيرة عالية، حيث نفذت الوزارة 572 حملة ضُبط خلالها 741 متسولا ومتسولة، بحسب تقرير إنجازاتها للشهر.

وتقول الوزارة إن جهود مكافحة التسول تستند إلى نهج تشاركي يهدف للحد من الظاهرة والحد من آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، مع ضمان توفير الحماية والرعاية للمضبوطين، ودمج المحتاجين منهم ضمن برامج الرعاية اللاحقة، وبما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الحماية الاجتماعية.