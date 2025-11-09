الخارجية البريطانية: المستودعات الأردنية مليئة بالمساعدات لغزة

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، إنها شاهدت خلال زيارتها للأردن الأسبوع الماضي، مستودعات مليئة بالمساعدات الإنسانية ما زالت تنتظر الدخول إلى غزة، رغم أن العائلات في القطاع ما زالت تعاني من الجوع.

ودعت كوبر في منشور على صفحتها الرسمية على منصة “إكس” إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ورفع مزيد من القيود المفروضة على دخول المعونات، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيادة جهودها المنقذة للحياة، كجزء من خطة السلام بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت أن جزءا كبيرا من المساعدات البريطانية المخصّصة لغزّة يمر عبر الأردن، لكنه لا يصل إلى القطاع بسبب استمرار إغلاق خط المساعدات القادم من عمّان.

وأوضحت كوبر، في فيديو نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، خلال زيارتها إلى أحد مستودعات المساعدات في عمّان، أن الأردن يبعد أقل من 100 ميل عن غزّة، وأن المساعدات البريطانية تُخزّن في مستودعات بالأردن قبل تحميلها وإرسالها إلى القطاع، “لكن المشكلة أنها لا تصل”.

وأشارت إلى أن أحد المستودعات وحده يحتوي على كمية من القمح تكفي لإطعام 700 ألف شخص لمدة شهر، “ومع ذلك فهي مجرد مخزّنة هنا بينما تعاني العائلات في غزّة من الجوع”، معتبرة أن هذا الوضع “خاطئ ويجب إصلاحه بشكل عاجل”.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أنها تدعو إلى فتح جميع المعابر ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، مشيرة إلى أن المساعدات بدأت بالازدياد منذ وقف إطلاق النار، “لكننا بحاجة ملحّة للذهاب أبعد وأسرع”.

وأكدت كوبر أن تسريع دخول المساعدات يُعد جزءا أساسيا من خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، مضيفة أن الخطة وافقت عليها إسرائيل وحماس ونالت دعم دول حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، “لكن المطلوب الآن هو التنفيذ”.

وقالت إنها أجرت محادثات مع عدد من الوزراء ومع اللجنة التنسيقية التي تقودها الولايات المتحدة حول “الخطوات العاجلة المطلوبة”، مضيفة: “علينا إيصال هذه المساعدات إلى غزّة دون أي تأخير. لا يمكن لشعب غزّة الانتظار”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، فيما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.

وزارت إيفيت كوبر الأردن والتقت خلال زيارتها جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.