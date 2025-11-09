بنك القاهرة عمان
الأردن يبحث المشاركة بمبادرة إجراءات روما حول المناخ والطاقة

ساعة واحدة ago
الأردن يبحث المشاركة بمبادرة إجراءات روما حول المناخ والطاقة

وطنا اليوم:عقد وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان، اجتماعاً ثنائياً مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، هاوليانغ شو، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل.
وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة الأردن في المشاريع المنبثقة عن مبادرة “إجراءات روما” التي يشارك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وتهدف إلى تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، ودعم الاستقرار والتنمية في مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد سليمان حرص الأردن على المشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي استمراراً لمتابعة مبادرة “المناخ واللاجئين” التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر COP27.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التعاون القائم بين الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي


