الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:قال مدير الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بحسب تحرك الكتل الهوائية.

وأوضح آل خطاب أن نسبة الهطولات المطرية في بداية الموسم الحالي (منذ نهاية سبتمبر وحتى الآن) لم تتجاوز 1 إلى 2%، وبعض المناطق لم تشهد أي هطولات حتى اللحظة.

وأضاف أن الموسم الماضي (2024) كان أيضا ضعيفا، حيث لم تتجاوز نسبة الهطولات 40-45% من المعدل العام.

وتطرق آل خطاب إلى تأثير التغيرات المناخية العالمية، والتي تسهم في ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، مما ينعكس على المناخ المحلي، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تغيرات في توقيت وكمية الهطولات المطرية.

وأشار إلى أن عادة ما يبدأ الموسم المطري الفعلي في الأردن من شهر 12، موضحا أن التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون دون المعدل العام من حيث الهطولات المطرية، ولكن هناك تفاؤل بتحسن الوضع مع دخول فصل الشتاء.

وأكد آل خطاب أنه رغم التحديات الحالية، يبقى التفاؤل قائمًا بأن تتحسن الهطولات المطرية في الفترة القادمة، خصوصا بعد نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويبدأ فصل الشتاء في إظهار تأثيره تدريجيا.

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء

وأقام الأردنيون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة، بعد صلاة الجمعة.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خطبة الجمعة في مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

وقالت الوزارة، إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة عمّم على مديري الأوقاف في المملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام،وغيرها من الأعمال الصالحة.