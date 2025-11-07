بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

40 ثانية ago
الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:قال مدير الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بحسب تحرك الكتل الهوائية.
وأوضح آل خطاب أن نسبة الهطولات المطرية في بداية الموسم الحالي (منذ نهاية سبتمبر وحتى الآن) لم تتجاوز 1 إلى 2%، وبعض المناطق لم تشهد أي هطولات حتى اللحظة.
وأضاف أن الموسم الماضي (2024) كان أيضا ضعيفا، حيث لم تتجاوز نسبة الهطولات 40-45% من المعدل العام.
وتطرق آل خطاب إلى تأثير التغيرات المناخية العالمية، والتي تسهم في ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، مما ينعكس على المناخ المحلي، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تغيرات في توقيت وكمية الهطولات المطرية.
وأشار إلى أن عادة ما يبدأ الموسم المطري الفعلي في الأردن من شهر 12، موضحا أن التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون دون المعدل العام من حيث الهطولات المطرية، ولكن هناك تفاؤل بتحسن الوضع مع دخول فصل الشتاء.
وأكد آل خطاب أنه رغم التحديات الحالية، يبقى التفاؤل قائمًا بأن تتحسن الهطولات المطرية في الفترة القادمة، خصوصا بعد نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويبدأ فصل الشتاء في إظهار تأثيره تدريجيا.

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء
وأقام الأردنيون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة، بعد صلاة الجمعة.
وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خطبة الجمعة في مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.
وقالت الوزارة، إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة عمّم على مديري الأوقاف في المملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.
كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام،وغيرها من الأعمال الصالحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:13

الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2025 – 2029

19:11

أزمة الإدارة المحلية في الأردن: قراءة في تجربة قانون اللامركزية

19:05

الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

19:04

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية

16:37

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

16:18

وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

16:07

الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

16:01

الخصاونة: مدير المخابرات أقوى من رئيس الوزراء

15:25

2,1 مليار دينار عجز الموازنة للعام 2026

15:12

شبكات رقمية تستغل البطالة بين الأردنيين وتغرر بالشباب للهجرة

15:07

بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

14:43

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون