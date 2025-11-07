بنك القاهرة عمان
ترمب يهاجم نانسي بيلوسي تعليقا على تقاعدها: كانت عبئا ثقيلا وامرأة شريرة

20 ثانية ago
وطنا اليوم:وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، انتقادات لاذعة لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وذلك إثر إعلانها اعتزالها الحياة السياسية.
وفي تصريحات صحفية، قال ترمب إن بيلوسي قدمت للبلاد خدمة جليلة بتقاعدها.
وأردف قائلا: أعتقد أنها كانت عبئا ثقيلا على البلاد.
إنها امرأة شريرة، أدت عملا سيئا وكلفت البلاد خسائر فادحة وسمعة سيئة».
تأتي هذه اللهجة الحادة في سياق الخصومة السياسية طويلة الأمد بين ترمب و بيلوسي، والتي شهدت توترات كبيرة خلال فترة ولاية ترمب الرئاسية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
ويعكس هذا التراشق استمرار الانقسام السياسي العميق في الساحة الأمريكية، خاصة بين التيارات المحافظة والليبرالية. كما يسلط الضوء على الدور البارز الذي لعبته بيلوسي خلال السنوات الأخيرة في مجلس النواب، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة على الحكومة


