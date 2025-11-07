انطلاق فعاليات مهرجان الأردن المسرحي الـ 30

وطنا اليوم:انطلقت في المركز الثقافي الملكي مساء أمس، فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ (30)، والتي حملت اسم الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبمشاركة واسعة من الدول العربية.

‏ويشارك في المهرجان، الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة، عروض مسرحية من السعودية والمغرب ومصر والعراق ولبنان والبحرين وليبيا والإمارات والجزائر وسلطنة عمان وسوريا وقطر واليمن وتونس والكويت وفلسطين والأردن، حيث تعرض المسرحيات يوميا الساعة 8 مساء في المركز الثقافي الملكي، و 6 مساء في مركز الحسين الثقافي.

‏وأكد الوزير الرواشدة في كلمته خلال حفل انطلاق الفعاليات، أن المسرح سيظل قلب الثقافة النابض وجوهر الإبداع الإنساني، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح حدثا ثقافيا راسخا في وجدان الحركة الفنية العربية، يجمع بين الرواد والشباب المبدعين الذين يواصلون إثراء الخشبة المسرحية بإبداعاتهم المتنوعة.

‏وقال، إن المسرح، “أبو الفنون”، لطالما عبر عن وجدان الإنسان ومنظومته القيمية والأخلاقية، وشكل منصة للحوار والتنوير وطرح الأسئلة المرتبطة بحياة المجتمعات ومستقبلها، مؤكدا أن استمرار المهرجان على مدى ثلاثة عقود يعكس الاستقرار والأمن والثقة التي يتمتع بها الأردن في محيطه العربي والدولي.

‏وثمن الرواشدة اختيار الفنان الراحل أشرف طلفاح “شخصية المهرجان”، تقديرا لعطائه الفني ومسيرته الحافلة في الدراما والمسرح والسينما، وما تركه من أثر عميق في وجدان الجمهور، مشيدا بتكريم نخبة من الفنانين وتنظيم الندوات الفكرية والورش المتخصصة ضمن فعاليات المهرجان.

‏بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، أن المسرح سيبقى منارة للجمال ومهدا للأفكار الخلاقة، مشيرا إلى أن مهرجان الأردن المسرحي يشكل مساحة فنية تزدهر فيها الرؤى الإبداعية، ويعكس صدق المشاعر الإنسانية وعمق الوعي الفني، ليبقى المسرح الأردني حيا ومتجددا حاملا رسالة الفن النبيل.

‏ويشهد المهرجان مشاركة 10 مسرحيات، تتنافس 8 منها على جوائز أفضل نص، إخراج، ممثل، ممثلة، سينوغرافيا، وأفضل عرض متكامل، حيث تتناول العروض موضوعات إنسانية واجتماعية بأساليب إخراجية متنوعة تعبر عن تطلعات الإنسان العربي وأسئلته الوجودية.

كما تتضمن الفعاليات ندوات فكرية يومي 8و9 من الشهر الجاري، وندوات تعقيبية بعد العروض اليومية، يشارك بها مختصون ونقاد من الوفود العربية المشاركة، إضافة إلى الأردن، حتى 14 من الشهر الجاري، حيث يختتم المهرجان، بالإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة.

‏وشهد حفل الافتتاح عرض مسرحي بعنوان “نبوءة الغزالة”، التي تحدثت عن تاريخ الأردن وحضارته الممتدة منذ آلاف السنين. كما تم عرض فيلم توثيقي عن مسيرة الفنان الراحل أشرف طلفاح وأعماله الدرامية والمسرحية والسينمائية، والمناقب الحميدة التي شاركها العديد من الفنانين والمخرجين الذين عملوا معه، والأدوار التي جسدها وأبدع فيها، والتي شكلت إرثا فنيا وثقافيا على المستوى المحلي والعربي.

ومنح الوزير الرواشدة جائزة للراحل طلفاح تسلمتها ابنته وذلك تكريما له واسهاماته الفنية.

وشهد حفل الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وحضورا لافتا من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين عبروا عن تفاعلهم مع فقرات الحفل، مؤكدين ارتياحهم لمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال التي تميزت بها فعاليات المهرجان.

يذكر أن مهرجان الأردن المسرحي يعد من أعرق المهرجانات العربية والدولية، وقد أسهم على مدى ثلاثة عقود في إثراء الحركة المسرحية الأردنية والعربية، مقدما جيلا من المسرحيين الذين كرسوا حضور الأردن في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي.

يشار إلى أن العروض تبدأ اليوم الجمعة، بمسرحية “خلفك منعطف تاريخي” على المسرح الرئيس في المركز الثقافي الملكي.