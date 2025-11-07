بنك القاهرة عمان
الأردن يرحب برفع مجلس الأمن العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

40 ثانية ago
الأردن يرحب برفع مجلس الأمن العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا، كما رحّبت بتأكيد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري الشقيق.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أهمية القرار الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها.
وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة للشقيقة سوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب.


