وفاة والد الفنان محمد رمضان بعد ساعات من صدور حكم حبسه

وطنا اليوم:تلقى الوسط الفني في مصر صباح اليوم الجمعة نبأ وفاة والد الفنان محمد رمضان. وجاءت هذه الحادثة المؤلمة بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار قضائي قضى بحبس (رمضان) لمدة عامين، على خلفية أغنيته الأخيرة “رقم واحد يا أنصاص”.

وكان الفنان المصري قد أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، كاتبا:

“بعد فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025).”

وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالقاهرة، على أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر مدينة 6 أكتوبر.

و يذكر أن محكمة جنح الدقي بالجيزة كانت قد أصدرت قرارها يوم الخميس (6 نوفمبر)، بالحبس لمدة سنتين.

واستند القرار إلى البلاغ المقدم ضده في القضية رقم 9213 لسنة 2025، المتعلقة بنشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته على “يوتيوب” دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية.

وذكرت التحقيقات أن كلمات العمل الغنائي تحتوي على ما يعد “تحريضا على العنف ومخالفا للقيم المجتمعية”، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها.

وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي للفنان ما تردد حول عدم ترخيص الأغنية. وأكد بيان المكتب أن (رمضان) “حصل على جميع التصاريح الرسمية قبل طرح العمل”، مشيرا إلى أن الأزمة جاءت “نتيجة تفسير المحكمة لمضمون الكلمات وفنيتها”.

وشكل تزامن نبأ الوفاة مباشرة بعد صدور الحكم القضائي صدمة نفسية كبيرة له.

حيث أثار الأمر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، معبرين عن تعاطفهم ودعمهم له في هذا الظرف العصيب.

يمثل اليوم محطة صعبة على المستويين الشخصي والمهني لمحمد رمضان، إذ فقد والده بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحقه، في واقعة تجمع بين الحزن الشخصي والمواجهة القانونية، وسط تفاعل كبير من الجمهور ووسائل الإعلام