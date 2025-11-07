ترامب: القوة الدولية تصل غزة قريبا جدا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، ورأى أن الأمور “تسير على ما يرام حتى الآن” في إطار وقف إطلاق النار.

وأكد ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى، “سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام”، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن القوة الدولية.

وأضاف “لم تسمعوا كثيرا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس”.

وأشار إلى أن “هناك دولا تطوعت للتدخل إذا ظهرت مشكلة مع حماس أو أي مشكلة أخرى للتعامل معها”، من دون أن يسمي هذه الدول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج تفويضا من الأمم المتحدة، وأكد أنه تم تحقيق تقدم في هذا الشأن.

وأوضح روبيو أن هناك جهودا تبذل حاليا في الأمم المتحدة لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة.

مشروع قرار دولي

وفي وقت سابق، الخميس، قال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة أعدت مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية في غزة، والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى خطة الرئيس دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندا لوقف الحرب في القطاع.

وأضاف أن الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة أعربت عن ارتياحها لما ورد في المشروع، مؤكدا أن القوة الدولية ستحلّ محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع، مما يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تفعيل القرار.

وتعد هذه القوة الدولية أحد البنود في خطة ترامب التي شكلت الإطار لوقف إطلاق النار في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.