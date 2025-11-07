الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية

وطنا اليوم:يشارك الأردن في أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30)، الذي يُعقد في مدينة بيليم البرازيلية بمشاركة دولية واسعة من قادة العالم وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

ويترأس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.

وتأتي مشاركة الأردن في هذا الحدث الدولي المهم تأكيداً على التزام المملكة الثابت بالعمل المناخي الدولي، وحرصها على المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التغيّر المناخي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية، وعلى تعزيز العمل المناخي العادل والمنصف، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة التغيرات المناخية.

ويواصل الأردن الاستثمار في التكيف المناخي وتعزيز صمود المجتمعات والأنظمة البيئية، ولا سيما في القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة والطاقة، مع التأكيد على أهمية التمويل المناخي العادل والمنصف وضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية تجاه الدول النامية، بما يضمن تمكينها من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ويستعرض الوفد الأردني خلال المؤتمر تجربة المملكة في مجال التكيف مع التغير المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، انسجاماً مع التزامات الأردن الدولية في هذا المجال.

وتؤكد المملكة خلال مشاركتها التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للتقارير المقدمة بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي لتقييد ذلك ضمن 1.5 درجة مئوية.

كما سيؤكد الأردن على العمل مع جميع الدول والأطراف لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وتوفير التمويل والدعم اللازم لتنفيذ الالتزامات المناخية، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً للأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة الأردن في مؤتمر COP30 امتداداً لدوره الفاعل في المحافل الدولية وتجسيداً لالتزامه بمبادئ التعاون الدولي والعدالة المناخية، وتأكيداً على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الأردن نموذجاً في العمل المناخي المسؤول والمستدام.