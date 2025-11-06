بنك القاهرة عمان
الأردن يفوز بجائزة “أفضل تصميم جناح” للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن

47 ثانية ago
الأردن يفوز بجائزة “أفضل تصميم جناح” للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن

وطنا اليوم: فاز الأردن بجائزة “أفضل تصميم جناح” للشرق الأوسط خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، في معرض سوق السفر العالمي WTM 2025 في لندن، وبمشاركة القطاع السياحي الأردني، تقديرا لإبداع المملكة وابتكارها في عرض مقوماتها السياحية خلال فعاليات المعرض.

يشار إلى أن الجناح الأردني جذب أنظار الزوار والحضور بتصميم بوابة جرش والمعبر عن اللمسات الثقافية الأردنية الأصيلة، مقدما تجربة بصرية فريدة، وأجواء تفاعلية تبرز المناطق السياحية الشهيرة في المملكة مثل مدينة البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.

وأشاد وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، بفوز الجناح الأردني بهذه الجائزة، والتي تؤكد تميز المنتج السياحي الأردني في عيون زوار المعرض، والذي يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للأردن.

ويشارك في المعرض، الذي يقام للمرة الخامسة والثلاثين ويجمع أكثر من 4 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة، نحو 45 ألف من رواد قطاع السياحة والسفر في العالم، حيث يُعد منصة عالمية للتعريف بالوجهات السياحية وتعزيز التعاون بين الوزارات وهيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.


