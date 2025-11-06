إغلاق جسر عبدون من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا الجمعة

وطنا اليوم:نوهت إدارة السير إلى أنه سيتم إغلاق جسر عبدون المعلق صباح يوم غد الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا لتنفيذ اعمال صيانة للجسر.

وذكرت الإدارة أنه سيتم إغلاق الطريق المؤدي من الدوار الرابع باتجاه الجسر المعلق بالكامل وتحويل حركة المركبات من الدوار الرابع باتجاه شارع ابراهيم أيوب يساراً، نحو إشارة عقبة بن نافع باتجاه دوار عبدون من خلال شارع محمد علي بدير.

وأهابت إدارة السير بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.