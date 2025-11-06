بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إغلاق جسر عبدون من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا الجمعة

34 ثانية ago
إغلاق جسر عبدون من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا الجمعة

وطنا اليوم:نوهت إدارة السير إلى أنه سيتم إغلاق جسر عبدون المعلق صباح يوم غد الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا لتنفيذ اعمال صيانة للجسر.
وذكرت الإدارة أنه سيتم إغلاق الطريق المؤدي من الدوار الرابع باتجاه الجسر المعلق بالكامل وتحويل حركة المركبات من الدوار الرابع باتجاه شارع ابراهيم أيوب يساراً، نحو إشارة عقبة بن نافع باتجاه دوار عبدون من خلال شارع محمد علي بدير.
وأهابت إدارة السير بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

جولة ملكية آسيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار في الأردن

19:09

نتنياهو: لسنا وكلاء لأحد ولا نطلب الإذن بالتحرك من أحد

16:45

بلدية اربد توضح آلية الإعفاءات على ضريبة الأبنية والمسقفات

16:38

إسرائيل تعيد إشعال الجنوب اللبناني وتعاود تحذيراتها بإخلاء مبانٍ وتتبعها بقصف على صور

16:27

صحفي إيطالي يفقد عمله لطرحه سؤالاً عن غزة

16:20

سجن سائق حكومي حول وظيفته في مكافحة التسول إلى شبكة اتجار بالبشر

16:10

درب الأردن يواصل رحلاته تزامناً مع تحسن حركة السياحة

16:03

الإحصاءات العامة: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪

16:00

الفنانة جوليت عواد تُشرف على اختبارات منح التفوق الفني في جامعة البترا

15:25

ميسي يكشف سر رفضه عرض الهلال السعودي

15:03

منصة موحدة لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني

14:55

منخفض جوي ماطر يصل شرق المتوسط .. فما تأثيره على بلاد الشام

وفيات
وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025