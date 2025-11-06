بنك القاهرة عمان
بلدية اربد توضح آلية الإعفاءات على ضريبة الأبنية والمسقفات

8 ثواني ago
وطنا اليوم:دعت بلدية إربد الكبرى للمواطنين للاستفادة من الإعفاءات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والتحققات والإيجارات، مؤكدة أن هذه التسهيلات سارية المفعول حتى نهاية العام 2025.
​وأوضحت البلدية، في إطار حملتها لتشجيع التسديد، الآليات التفصيلية للاستفادة من الخصومات التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين أوضحت أن ​تسهيلات ضريبة المسقفات والمعارف والصرف الصحي
​خصم 20% من كامل قيمة الضريبة في حال التسديد قبل نهاية العام و​إعفاء 100% من الغرامات المترتبة عند التسديد الكامل لكامل قيمة الضريبة.
كما وشمل القرار ​تشمل بدلات التعبيد والأرصفة والجدران الاستنادية وعوائد التنظيم والتحسين والتعويضات وفضلات الطرق، حيث يُمنح خصماً بنسبة 25% في حال التسديد الكامل لهذه المستحقات و​يحصل مستأجرو العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلدية على خصم بنسبة 25% من قيمة الإيجارات المترتبة عليهم، شريطة التسديد الكامل للمبالغ المستحقة.
​وأكدت البلدية على أهمية اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء المدة المحددة، داعية جميع المواطنين إلى المبادرة بالسداد والاستفادة القصوى من التسهيلات المقدمة.


