بلدية اربد توضح آلية الإعفاءات على ضريبة الأبنية والمسقفات

وطنا اليوم:دعت بلدية إربد الكبرى للمواطنين للاستفادة من الإعفاءات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والتحققات والإيجارات، مؤكدة أن هذه التسهيلات سارية المفعول حتى نهاية العام 2025.
وأوضحت البلدية، في إطار حملتها لتشجيع التسديد، الآليات التفصيلية للاستفادة من الخصومات التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين أوضحت أن تسهيلات ضريبة المسقفات والمعارف والصرف الصحي
خصم 20% من كامل قيمة الضريبة في حال التسديد قبل نهاية العام وإعفاء 100% من الغرامات المترتبة عند التسديد الكامل لكامل قيمة الضريبة.
كما وشمل القرار تشمل بدلات التعبيد والأرصفة والجدران الاستنادية وعوائد التنظيم والتحسين والتعويضات وفضلات الطرق، حيث يُمنح خصماً بنسبة 25% في حال التسديد الكامل لهذه المستحقات ويحصل مستأجرو العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلدية على خصم بنسبة 25% من قيمة الإيجارات المترتبة عليهم، شريطة التسديد الكامل للمبالغ المستحقة.
وأكدت البلدية على أهمية اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء المدة المحددة، داعية جميع المواطنين إلى المبادرة بالسداد والاستفادة القصوى من التسهيلات المقدمة.
