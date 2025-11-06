في اجتماعها غير العادي: “الوطنية لحماية المستثمر” تقر موازنتها 2026 وتحدث النظام الداخلي

وطنا اليوم:عقدت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الأحد الماضي الموافق؛ 02/11/2025، اجتماع الهيئة العامة السنوي غير العادي في مقر الجمعية برئاسة المهندس عيد صالح العساف رئيس الهيئة الإدارية للجمعية وبحضور رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور محمد ابو حمور ونائب الرئيس مروان كمال واعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية.

وخلال الاجتماع، أقرّت الجمعية تحديث النظام الداخلي المعدّل لعام 2023، وفقًا للدليل الإرشادي للجمعيات وبناءً على متطلبات دائرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم إقرار الموازنة التقديرية السنوية لعام 2026 حسب النظام الأساسي للجمعية، وذلك بعد التصويت من قبل الهيئة العامة.

وفي مداخلته، أكّد الدكتور محمد أبو حمور على أهمية تعاون رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لتوجيه الجهات التشريعية نحو وضع أنظمة وقوانين تحمي المستثمرين وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إلى الأردن، مشددًا على أن استقرار بيئة التشريع يعدّ أساسًا في بناء مناخ استثماري آمن ومستدام.

وأشاد الدكتور أبو حمور خلال كلمته بالكفاءات الأردنية التي أثبتت قوتها وقدرتها في مختلف المجالات، داعيًا إلى التكاتف والعمل المشترك للحد من هجرة الكفاءات واستثمارها داخل الوطن بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

كما أشار الدكتور مروان كمال إلى أن تغير القوانين تبعًا لتبدّل الوزراء يشكل تحديًا أمام الاستقرار التشريعي، مؤكدًا ضرورة دراسة القوانين بعناية وعمق لضمان عدم تعثر المستثمر أو تعرقل أعماله، ومبينًا أن أمان المستثمر يبدأ من ثبات قوانين الاستثمار واستقرارها.

وفي ختام الاجتماع استضافت مجموعة آل طعمة التجارية والصناعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد محمد “محمد سالم” طعمة الحضور الكريم .