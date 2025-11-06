الأردنية آية الزعبي تفوز بعضوية مجلس مدينة كامبريدج

وطنا اليوم:فازت ابنة لواء الرمثا الأردنية آية الزعبي، بعضوية مجلس مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، ضمن الانتخابات المحلية التي أُجريت أخيرًا في المدينة.

وتُعد الزعبي من الوجوه الشابة التي برزت في العمل المجتمعي والطلابي، إذ تخرّجت من جامعة هارفارد عام 2023، وشاركت في عدد من المبادرات الداعمة لقضايا العدالة الاجتماعية والسكن الميسور والنقل المستدام.

ويأتي فوزالزعبي ليعكس حضور الكفاءات الأردنية في الخارج وقدرتها على التميّز في ميادين العمل العام والمشاركة السياسية في المجتمعات التي تعيش فيها.