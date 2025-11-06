الفلبين تعلن حالة الطوارئ جراء تأثير إعصار كالماغي

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم، حالة الطوارئ عقب الدمار الواسع الذي سببه الإعصار “كالماغي” والذي يعرف محليا باسم “تينو”، واستعدادا لإعصار آخر محتمل.

فيما أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الإعصار كالماغي الذي ضرب وسط البلاد.

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلبينية، أنه تم تسجيل مصرع 114 شخصا وإصابة 82 آخرين، جراء الإعصار.

ولفت البيان إلى أنه تم الإبلاغ عن 127 مفقودا، مشيرا في الوقت نفسه إلى تضرر قرابة 2 مليون شخص، بسبب الإعصار.

وفي المتوسط، يضرب الفلبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة مدارية كل عام، مما يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية وانهيارات أرضية مميتة.

وجاء إعلان حالة الطوارئ خلال اجتماع للرئيس الفلبيني مع مسؤولي إدارة الكوارث لتقييم آثار الإعصار.

وسيسرع إعلان حالة الطوارئ من جهود الإغاثة وإعادة التأهيل والتعافي في المناطق المتضررة، من خلال السماح بالوصول السريع إلى صناديق الطوارئ، وفرض ضوابط على أسعار السلع الأساسية، وتبسيط إجراءات نشر المساعدات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل منخفض استوائي آخر إلى اليابسة في إقليم كاجايان ويؤثر على معظم مناطق لوزون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.