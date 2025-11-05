بنك القاهرة عمان
أبو زيد : استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

21 ثانية ago
أبو زيد : استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

وطنا اليوم:كشف الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، عن ورود مئات الاستقالات الحزبية إلى سجل الأحزاب، مبينا أنها استقالات فردية وليست جماعية.
وأكد أبوزيد الأربعاء، أن الهيئة تتلقى الاستقالات كما تتلقى طلبات الانتساب، مشيرا إلى أن “الفكرة الأساسية” هي حرية الانتساب والاستقالة.
وبيّن أن الهيئة تلقت مجموعة من الاستقالات تصل للمئات، موضحا أنه حق أصيل لأي منتسب للأحزاب، وأن الإفصاح عن سبب الاستقالة ليس من دور الهيئة.
وأوضح أبوزيد أن كثرة الاستقالات في حزب ما قد ترتّب على الحزب اختلالا في نسب الانتساب التي نصّ عليها قانون الأحزاب، ما قد يدفع الهيئة إلى إيقاف المساهمة المالية المقدّمة للحزب لحين تصويب أوضاعه.


